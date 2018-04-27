Советник президента философски высказался о ночной блокировке соцсетей

На своей странице в Фейсбуке советник президента по интернету Герман Клименко высказался относительно последних действий Роскомнадзора

«Ночью была паника. Утром проснемся в другой стране. Забанен Вконтакт, Сбербанк ВТБ , и почти весь рунет», — пишет Клименко.

И дальше: «Утро. Солнце. Вроде все на местах. Кровавый РКН промахнулся? Но есть нюансы».

Тем самым нюансом оказался рассказ автора поста о встрече с бабушкой, подкармливающей собак во дворе его дома, но живущей в другом доме. «Делает это своеобразно, на газон выливает остатки обедов и ужинов. Не находим общего понимания. Я с ней разговариваю с точки зрения жильца, которого раздражает антисанитария. Бабушка истерично доказывает свое право на свободу, подкармливая бездомных собак в любом месте города греха. Хорошая бабуля. Я плохой», — пишет Герман Клименко. Свой утренний пост Клименко закончил философски: «И какие аналогии тут могут быть?».

Как сказал в свое время чеченский лидер Рамзан Кадыров , «кто не понял, тот поймет».