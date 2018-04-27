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Советник президента философски высказался о ночной блокировке соцсетей
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Советник президента философски высказался о ночной блокировке соцсетей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На своей странице в Фейсбуке советник президента по интернету Герман Клименко высказался относительно последних действий Роскомнадзора.
«Ночью была паника. Утром проснемся в другой стране. Забанен Вконтакт, Сбербанк, ВТБ, и почти весь рунет», — пишет Клименко.
И дальше: «Утро. Солнце. Вроде все на местах. Кровавый РКН промахнулся? Но есть нюансы».
Тем самым нюансом оказался рассказ автора поста о встрече с бабушкой, подкармливающей собак во дворе его дома, но живущей в другом доме. «Делает это своеобразно, на газон выливает остатки обедов и ужинов. Не находим общего понимания. Я с ней разговариваю с точки зрения жильца, которого раздражает антисанитария. Бабушка истерично доказывает свое право на свободу, подкармливая бездомных собак в любом месте города греха. Хорошая бабуля. Я плохой», — пишет Герман Клименко. Свой утренний пост Клименко закончил философски: «И какие аналогии тут могут быть?».
Как сказал в свое время чеченский лидер Рамзан Кадыров, «кто не понял, тот поймет».
Напомним, сегодня около полуночи в ходе выполнения постановления суда о блокировке Telegram Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, связанные с Яндексом, Вконтакте, Одноклассниками, Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet. Однако уже в 2:22 часа по московскому времени из реестра IP-адреса были удалены.
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