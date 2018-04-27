Клименко придумал яркое сравнение для начавшейся в соцсетях паники

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что в ночь на 27 апреля в соцсетях была паника, и сравнил ее со своей соседкой, отстаивающей право на кормление бездомных собак.

«Ночью была паника. Утром проснемся в другой стране. Забанен Вконтакт, Сбербанк ВТБ , и почти весь рунет. Утро. Солнце. Вроде все на местах. Кровавый РКН промахнулся?», — написал советник президента России по интернету Герман Клименко в Facebook.

Он привел аналогию со своей соседкой:

«Во дворе ругаюсь с бабушкой, которая подкармливает дворняжек. Делает это своеобразно, на газон выливает остатки обедов и ужинов. Не находим общего понимания. Я с ней разговариваю с точки зрения жильца, которого раздражает антисанитария. Бабушка истерично доказывает свое правильна свободу подкармливаемая бездомных собак в любом месте города греха. Хорошая бабушка. Я плохой. Бабушка при этом не живет в нашем доме, а живет через два дома подальше», — отметил Клименко.