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Клименко придумал яркое сравнение для начавшейся в соцсетях паники
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Клименко придумал яркое сравнение для начавшейся в соцсетях паники 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что в ночь на 27 апреля в соцсетях была паника, и сравнил ее со своей соседкой, отстаивающей право на кормление бездомных собак.
«Ночью была паника. Утром проснемся в другой стране. Забанен Вконтакт, Сбербанк, ВТБ, и почти весь рунет. Утро. Солнце. Вроде все на местах. Кровавый РКН промахнулся?», — написал советник президента России по интернету Герман Клименко в Facebook.
Он привел аналогию со своей соседкой:
«Во дворе ругаюсь с бабушкой, которая подкармливает дворняжек. Делает это своеобразно, на газон выливает остатки обедов и ужинов. Не находим общего понимания. Я с ней разговариваю с точки зрения жильца, которого раздражает антисанитария. Бабушка истерично доказывает свое правильна свободу подкармливаемая бездомных собак в любом месте города греха. Хорошая бабушка. Я плохой. Бабушка при этом не живет в нашем доме, а живет через два дома подальше», — отметил Клименко.
Напомним, в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли возможность доступа к мессенджеру Telegram. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний.
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