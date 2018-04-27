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Cisco получила патент, применимый к майнингу биткоина
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Cisco получила патент, применимый к майнингу биткоина 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
На этой неделе Cisco получила патент, который можно применить к майнингу биткоина. Компания подала патентную заявку на «краудсорсинговую систему для облачных вычислений» еще в сентябре 2015 года. В этой заявке описывался процесс, при котором люди смогут предлагать неиспользуемые вычислительные ресурсы своих компьютеров для решения различных задач, например, для майнинга.
Cisco описывала следующую приблизительную схему: пользователь разделяет свои ресурсы, создавая выделенную вычислительную систему, которую затем можно использовать в виде «облака». Причем это «облако» можно использовать для самых разных задач.
«Эта модель подходит, помимо прочего, для распределенной обработки задач и распределенных сервисов, которые можно оптимизировать по скорости, объему, масштабу, отказоустойчивости, цене и совместимости с законодательством. К примеру, распределенные районные системы защиты от взлома или сервисы, работающие в пределах кластера, города или округа… Одна из возможных областей применения — это майнинг биткоина, который может быть очень требователен к вычислительным ресурсам и, как правило, более удобен для каждого участника, если выполняется в майнинг-пулах», — цитирует фрагмент заявки ttrcoin.com.
ИТ-гигант выделил преимущества распределенных вычислений, среди них простота масштабирования и устойчивость к определенным видам кибератак.
«Поставщик услуги может использовать географическое распределение для разгрузки или оптимизации нагрузки в сети, а также перепродавать широкомасштабные, недорогие вычислительные ресурсы и место для хранения информации».
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