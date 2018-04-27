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ВТБ совместно с Банком РФ презентовал концепцию Системы Быстрых Платежей
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ВТБ совместно с Банком РФ презентовал концепцию Системы Быстрых Платежей 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Система Быстрых Платежей даст возможность пользователям осуществлять переводы в любом месте и в любое время. Платеж можно сделать по простым и понятным реквизитам, которые всегда под рукой: по номеру телефона или по адресу электронной почты. Пользователь может сделать перевод в своём мобильном банке или в другом привычном интерфейсе — будь то мессенджер, социальная сеть или сайт интернет-магазина.
«Система Быстрых Платежей создает принципиально новые возможности в области платежных сервисов как для населения, так и для организаций. Устранение межбанковских барьеров, снижение издержек участников рынка и повышение удобства финансовых услуг для пользователей — ключевые задачи СБП. Важно отметить роль Ассоциации ФинТех в координации этого проекта и в выстраивании конструктивного диалога между участниками рынка и Регулятором», — комментирует Ольга Скоробогатова, Первый заместитель Председателя Банка России
«Когда мы говорим о быстрых платежах, моментальных, мгновенных, real-time платежах, мы подразумеваем прежде всего доступ 24/7/365 для клиентов и возможность осуществлять сделки в один клик. Причем не имеет значения, каким платежным механизмом пользуется человек, подтверждение транзакции происходит мгновенно или в течение нескольких секунд. Мгновенность стала нормой образа жизни потребителя», — пояснил Сергей Солонин, Генеральный директор Ассоциации ФинТех.
На Наблюдательном Совете АФТ было принято решение об организационно-правовой модели будущей Системы Быстрых Платежей, где роль операционного, платежного и клирингового центра будет выполнять АО НСПК.
Владимир Верхошинский, член правления ВТБ, отметил: «С переходом клиентов в digital каналы наиболее востребованы простые и быстрые решения по проведению ежедневных банковских операций. Статус перевода будет прозрачным: переводы мгновенные, безотзывные и окончательные, то есть через секунды после отправки платежа получатель сможет воспользоваться полученными денежными средствами, а отправитель узнает, что деньги дошли по назначению. СБП позволит также просто осуществлять онлайн покупки и осуществлять взаиморасчеты между юридическими лицами».
Система Быстрых Платежей станет доступна пользователям уже с 2019 года.
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