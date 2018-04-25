Роскомнадзор опубликовал законопроект обвиняемого в мошенничестве сотрудника

Роскомнадзор опубликовал проект нового приказа о блокировках под авторством уволенного и находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве Бориса Едидина , сообщает РБК.

Новый приказ Роскомнадзора о блокировках «Об утверждении Порядка идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам» в случае его подписания позволит блокировать VPN и анонимайзеры, а также легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram.

Так как обвиняемый в мошенничестве Едидин находится под домашним арестом и уже уволен из Роскомнадзора, предполагается, что он не может работать и пользоваться интернетом.