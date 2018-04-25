Роскомнадзор опубликовал законопроект обвиняемого в мошенничестве сотрудника 

Роскомнадзор опубликовал проект нового приказа о блокировках под авторством уволенного и находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве Бориса Едидина, сообщает РБК.
Новый приказ Роскомнадзора о блокировках «Об утверждении Порядка идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам» в случае его подписания позволит блокировать VPN и анонимайзеры, а также легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram.
Так как обвиняемый в мошенничестве Едидин находится под домашним арестом и уже уволен из Роскомнадзора, предполагается, что он не может работать и пользоваться интернетом.
«Учитывая, что документ создан в марте 2018 года, могут быть две версии происходящего. Либо учетная запись Бориса Едидина на рабочем компьютере по каким-то причинам не была удалена и кто-то, возможно случайно, мог воспользоваться его компьютером и учетной записью при написании приказа. Либо сам Борис Едидин продолжает в каком-то виде работать на Роскомнадзор», — считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.