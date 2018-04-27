Facebook расширяет использование пре-ролл рекламы

Facebook готовится к расширению функционала пре-ролл видеорекламы за пределами платформы Watch, заявляет компания.

Компания начала тестирование пре-ролл рекламы на платформе премиального контента Watch в начале этого года.

«Мы увидели обнадеживающие признаки, и поэтому расширяем тестирование на те сегменты, где люди ищут видео, например, в результатах поиска или на своих станицах», — прокомментировали в блоге Ник Градин, вице-президент по медиапартнерству, и Мария Ангелиду-Смит, директор по продуктам, — «Например, если человек ищет какое-либо шоу, пре-ролл реклама может проигрываться в момент, когда он выбирает эпизод для просмотра».

Компания также анонсировала и другие изменения в своей политике монетизации видео.

Facebook запустит «превью-трейлеры», которые позволят паблишерам и создателям контента промоутировать их видео в формате мини-трейлера в новостной ленте. Кроме того, запускается инструмент по автоматической вставке рекламной паузы, созданный для оптимизации выбора момента, в который вставляется реклама во время показа.

В дополнение, компания присоединяется к YouTube в вопросе brand safety и запускает «проверку brand safety до публикации», которая позволяет создателю контента пройти предварительную проверку brand safety в отношении их контента. После предварительного одобрения, контент незамедлительно доступен для монетизации сразу после его публикации на платформе.

Вместе с объявлением этих изменений в политике монетизации, компания объявила о планах по сокращению контента, не представляющего ценности для пользователей.

К такому контенту относится использование искусственных перепостов контента для завышения числа просмотров видео и видео, состоящее из статичных изображений, для увеличения СРМ.

Аналогично этому, страницы, которые просто публикуют сторонний контент, без редактуры или с минимальными изменениями, столкнутся с тщательной проверкой.

«Пока не планируем применять радикальные меры, но мы хотим явно дать понять производителям контента, что это становится частью нашей программной политики, и в течение ближайшего времени мы будем тщательно оценивать как уровень распространения и монетизации контента коррелирует с его ценностью для людей», — написали в посте Градин и Ангелиду-Смит.

ИСТОЧНИК: MediaPost