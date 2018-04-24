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Пока Роскомнадзор ведет борьбу с Telegram, госкомпании закупают VPN
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Пока Роскомнадзор ведет борьбу с Telegram, госкомпании закупают VPN 

BitCryptoNews 24 апреля 2018
Фото: BitCryptoNews
За время борьбы с Telegram Роскомнадзором было заблокировано почти 34 тысячи доменов и практически 18 млн IP-адресов, что привело к сбоям в работе многих сайтов. Из-за нарушения работы многих хостингов, действия регулятора затронули не только частные компании, но и государственные организации, которые всё чаще проводят тендеры на закупку VPN.
По данным сайта госзакупок, государственные службы, банки, предприятия арендуют частные виртуальные сети и тратят на это миллионы рублей. Известно, что Пенсионный фонд, Росгвардия, метрополитен Петербурга, Россельхозбанк, Русгидро, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и другие организации объявили тендеры на услуги сервисов VPN. Те, кто не сделал этого заранее, постепенно пополняют список желающих.
В качестве контрмер обхода, Роскомнадзор добавил 18 прокси и VPN-сервисов в «черный список». Однако несмотря на все усилия мессенджер продолжает работать стабильно, в отличие от других сайтов. Борьбу усложняет и стимул Павла Дурова, который обещает поощрять биткоинами администраторов сервисов для обхода.
В процессе борьбы сайт Роскомнадзор страдает от DdoS-атак и временами недоступен.
Ранее мы писали, что Telegram заблокировали из-за криптовалюты.
текст: Иван Маличенко, фото: Usher2.club, Pixabay
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