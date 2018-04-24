Пока Роскомнадзор ведет борьбу с Telegram, госкомпании закупают VPN

За время борьбы с Telegram Роскомнадзором было заблокировано почти 34 тысячи доменов и практически 18 млн IP-адресов, что привело к сбоям в работе многих сайтов. Из-за нарушения работы многих хостингов, действия регулятора затронули не только частные компании, но и государственные организации, которые всё чаще проводят тендеры на закупку VPN.

Россельхозбанк, По данным сайта госзакупок, государственные службы, банки, предприятия арендуют частные виртуальные сети и тратят на это миллионы рублей. Известно, что Пенсионный фонд, Росгвардия, метрополитен Петербурга Русгидро , ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и другие организации объявили тендеры на услуги сервисов VPN. Те, кто не сделал этого заранее, постепенно пополняют список желающих.

В качестве контрмер обхода, Роскомнадзор добавил 18 прокси и VPN-сервисов в «черный список». Однако несмотря на все усилия мессенджер продолжает работать стабильно, в отличие от других сайтов. Борьбу усложняет и стимул Павла Дурова , который обещает поощрять биткоинами администраторов сервисов для обхода.

В процессе борьбы сайт Роскомнадзор страдает от DdoS-атак и временами недоступен.

Ранее мы писали, что Telegram заблокировали из-за криптовалюты.

текст: Иван Маличенко, фото: Usher2.club, Pixabay