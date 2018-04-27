Роскомнадзор объяснил блокировку соцсетей особенностями системы

В ведомстве заявили, что IP-адреса социальных сетей попали в реестр запрещенных сайтов на короткое время.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что РКН заблокировал IP-адреса Google, Яндекс , «ВКонтакте», «Одноклассники» и других социальных сетей.

На своей странице в Facebook ведомство подтвердило, что адреса действительно были заблокированы.

«Информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы», — подчеркивает ведомство.

Отмечается, что РКН не требовал ограничить доступ к ресурсам от операторов связи.