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Роскомнадзор объяснил блокировку соцсетей особенностями системы
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Роскомнадзор объяснил блокировку соцсетей особенностями системы 

ИД «Собеседник» 44 минуты назад
В ведомстве заявили, что IP-адреса социальных сетей попали в реестр запрещенных сайтов на короткое время.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что РКН заблокировал IP-адреса Google, Яндекс, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других социальных сетей.
На своей странице в Facebook ведомство подтвердило, что адреса действительно были заблокированы.
«Информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы», — подчеркивает ведомство.
Отмечается, что РКН не требовал ограничить доступ к ресурсам от операторов связи.
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