«Яндекс. Касса» позволит принимать платежи в мобильных кофейнях и на рынках

«Яндекс. Касса» создала приложение для смарт-терминалов «Эвотор». Это компактные онлайн-кассы с сенсорным экраном, которые объединяют в себе компьютер и фискальный регистратор. Новое приложение позволяет принимать платежи из электронных кошельков и через « Сбербанк Онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Приложение подойдет тем, кто продает товары и услуги офлайн и хочет принимать безналичную оплату, но пока не готов подключать эквайринг от банка — например, небольшим магазинам, ресторанам, кофейням или продавцам на рынке. Смарт-терминалы позволяют работать в полном соответствии с законом об онлайн-кассах — 54-ФЗ. «Эвотор» выпускает несколько моделей таких устройств с разными размерами экрана и возможностями. На смарт-терминалы можно устанавливать специальные приложения для добавления новых функций.

«По данным последнего исследования Gfk для Visa, 82% расчетов в торговых точках по-прежнему производятся наличными. Малый и микробизнес не используют банковский эквайринг из-за сложностей с его подключением. Теперь те, кто хочет настроить прием онлайн-платежей для своей торговой точки, могут легко сделать это. Достаточно обзавестись «Эвотором», подключиться к «Яндекс. Кассе» и установить ее приложение в терминал — никакой сложной интеграции», — говорит руководитель проектов «Яндекс. Кассы» Александр Куроптев.

Лимиты платежей через «Эвотор» с подключенной «Яндекс. Кассой» зависят от способа оплаты. Лимит для идентифицированных кошельков — до 250 тыс. рублей за раз, до 600 тыс. рублей в сутки и до 3 млн рублей в месяц. Для именных кошельков — до 60 тыс. рублей за раз, до 300 тыс. рублей в сутки и до 1 млн рублей в месяц. Для анонимных кошельков — до 15 тыс. рублей за раз, до 300 тыс. рублей в сутки и до 500 тыс. рублей в месяц. Для «Сбербанка Онлайн» — до 10 тыс. рублей за сутки.

Приложение «Яндекс. Кассы» можно скачать в магазине приложений «Эвотор».