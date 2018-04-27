«Ночью была паника»: Роскомнадзор ударил по соцсетям

В ночь на 27 апреля российский интернет понес неожиданные потери — в черный список Роскомнадзора неожиданно попали адреса «ВКонтакте», «Яндекса» , Facebook, «Одноклассников» и других популярных соцсетей и онлайн-ресурсов.

Несмотря на обещания действовать более точечно и отказаться от практики «ковровых блокировок», Роскомнадзор продолжает нарушать работу интернет-сервисов. Продолжая выполнять судебное решение по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, надзорный орган в ночь на 27 апреля заблокировал несколько IP-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Facebook «Одноклассников» и Twitter.

Блокируй все, там разберемся

По данным телеграм-канала RKNShowtime, который следил за блокировками в режиме реального времени, в обновленный реестр Роскомнадзора попали по пять адресов «Яндекса» и Facebook, три адреса Twitter, один, принадлежащий «ВКонтакте», и один «Одноклассников».

«Газета.Ru» связалась с пресс-службой социальной сети «ВКонтакте», чтобы уточнить последствия ночной блокировки. «Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа», — заявил представитель пресс-службы, не раскрыв никаких подробностей.

Среди ресурсов, случайно оказавшихся в «черном списке» был и Liveinternet, принадлежащий советнику президента России по вопросам интернета Герману Клименко

«Ночью была паника. Утром проснемся в другой стране. Забанен Вконтакт, Сбербанк, ВТБ, и почти весь рунет. Утро. Солнце. Вроде все на местах. Кровавый РКН промахнулся?» — прокомментировал Клименко ситуацию в своем фейсбуке.

Через пару часов заблокированные адреса пропали из выгрузки — об этом свидетельствует ее копия. На момент написания заметки все пострадавшие сервисы работают в штатном порядке.

По словам создателя Usher2.Club и гендиректора хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филиппа Кулина, в реестре оказалась и точка обмена интернет-трафиком MSK-IX, которая отвечает за синхронизацию сетевого оборудования и внутренних часов компьютеров.

«Если это (блокировка IP-адресов — «Газета.Ru») умысел, то будет второй удар — уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS», — рассказал Кулин.

Он не исключил возможности того, что за этими действиями стоял не Роскомнадзор, а некие злоумышленники, которые пытались дискредитировать ведомство.

Кроме того, в список заблокированных IP-адресов попали и те, которые принадлежат Google Microsoft и Amazon. Возможно, это ответная мера на то, что представители этих компаний не посетили специальную встречу Роскомнадзора и IT-индустрии 25 апреля, на которой обсуждались последствия веерной блокировки Telegram.

Как сообщил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников , представители Google и Microsoft были приглашены, но не смогли присутствовать, так как в Москве нет менеджеров настолько высокого уровня, чтобы принимать решения за всю компанию.

Что же касается Amazon , его представитель остался без приглашения, потому что «на него нет никакого выхода». В ходе встречи заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин объявил во всеуслышание, что контакты с Amazon пока не привели ни к каким положительным результатам. По его словам, это могло случиться «по политическим причинам».

Компромисс едва возможен

Создатель Telegram Павел Дуров , чей мессенджер вызвал столько проблем, тем временем, продолжает публиковать записи в формате микроблога, где рассказывает о ситуации с блокировкой в России

Он выразил сомнение на счет того, что смог бы достичь компромисса с российскими властями.

«Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры, не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году.