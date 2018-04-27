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Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов «Яндекса» и «Вконтакте» «особенностями работы системы»
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Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов «Яндекса» и «Вконтакте» «особенностями работы системы» 

Rambler News Service 1 час назад
Роскомндзор объяснил кратковременную ночную блокировку около ста IP-адресов, в том числе адресов «Яндекса» и «Вконтакте» «технологическими особенностями работы системы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку ip-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы», — сообщила пресс-служба Роскомндзора. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись, отметил представитель регулятора.
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