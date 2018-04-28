Марш за легализацию марихуаны пройдет в Петербурге

Власти Петербурге согласовали проведение акции за легализацию марихуаны, передает Lenta.ru . «Конопляный марш» состоится в городе на Неве в следующую субботу, 5 мая. Активисты соберутся предположительно в саду 30-летия Октября.

Организатором мероприятия стал адвокат Аркадий Чаплыгин.

Участники марша требуют прекратить аресты людей, которые принимают легкие наркотики, не подвергать цензуре информация, связанную с коноплей, а также разрешить использовать марихуану в медицинских целях.