Марш за легализацию марихуаны пройдет в Петербурге 

Власти Петербурге согласовали проведение акции за легализацию марихуаны, передает Lenta.ru. «Конопляный марш» состоится в городе на Неве в следующую субботу, 5 мая. Активисты соберутся предположительно в саду 30-летия Октября.
Организатором мероприятия стал адвокат Аркадий Чаплыгин.
Участники марша требуют прекратить аресты людей, которые принимают легкие наркотики, не подвергать цензуре информация, связанную с коноплей, а также разрешить использовать марихуану в медицинских целях.
«Конопляные марши» проходят в России с 1999 года. Ранее власти не согласовывали их, и акции были стихийными.