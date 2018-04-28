Ещё
Марш за легализацию марихуаны пройдет в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марш за легализацию марихуаны пройдет в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Власти Петербурге согласовали проведение акции за легализацию марихуаны, передает Lenta.ru. «Конопляный марш» состоится в городе на Неве в следующую субботу, 5 мая. Активисты соберутся предположительно в саду 30-летия Октября.
Организатором мероприятия стал адвокат Аркадий Чаплыгин.
Участники марша требуют прекратить аресты людей, которые принимают легкие наркотики, не подвергать цензуре информация, связанную с коноплей, а также разрешить использовать марихуану в медицинских целях.
«Конопляные марши» проходят в России с 1999 года. Ранее власти не согласовывали их, и акции были стихийными.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербургский метрополитен создаст VPN-канал для защиты от Роскомнадзора В Петербурге подали иск к Роскомнадзору после блокировки Telegram Петербургский депутат Анохин предложил ограничить доступ в социальные сети
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян163
Анонсировано повышение пенсионного возраста424
Известный режиссер разбился в ДТП9
Лавров сделал заявление года115
Медведев высказался об уходе на отдых253
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение