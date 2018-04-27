Соцсеть «Одноклассники» первой в России запустила свой маркетплейс с товарами из Китая

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Социальная сеть «Одноклассники» впервые в России запустила свой маркетплейс с товарами из Китая

"Впервые в соцсети доступен полный цикл покупки: от выбора товара до размещения заказа и оплаты. Магазин будет полноценно интегрирован в нашу социальную платформу. Помимо покупки товаров, пользователи получат новые типы контента и поводы для коммуникации: смогут смотреть обзоры и сами создавать их, делиться отзывами о товарах, создавать собственные витрины и получать доход от продаж", — приводит пресс-служба слова руководителя «Одноклассников» Антона Федчина

Отличительная особенность маркетплейса «Одноклассников» — это интеграция пользовательского контента: блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары, а владельцы групп — создавать собственные каталоги с товарами, представленными на площадке. При этом авторы видео и каталогов будут зарабатывать на продаже товаров по модели revenue share. Прогнозы по выручке, доле рынка и другие плановые показатели работы маркетплейса в соцсети не раскрывают.

Формат работы интернет-магазина «Одноклассников» представляет собой flash sales — быстрые распродажи наиболее популярных товаров. Оплата покупок происходит с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в «Одноклассниках». Если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю, соцсеть возвращает деньги. Покупки бесплатно доставляют почтой по всей России.

В России маркетплейсы до сих пор развивались в качестве относительно независимого направления, но отдельные их элементы уже стали появляться в соцсетях. В то же время в Китае наблюдается тенденция к их полной интеграции в соцсети и мессенджеры.

Российский рынок e-commerce

Сейчас в России по типу маркетплейса работает крупные площадки китайского интернет-холдинга Alibaba Group — AliExpress и Tmall. Из российских игроков крупный маркетплейс есть у "Яндекса" — гибрид агрегатора и маркетплейса «Яндекс. Маркет». Ожидается закрытие сделки по вхождению Сбербанка в этот проект.

Mail.ru Group (включает, в том числе, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники») есть планы стать одним из лидеров трансграничного рынка электронной коммерции — об этом говорил гендиректор группы Борис Добродеев , уточняя, что этому может способствовать запуск маркетплейса Pandao — интернет-площадки для продажи китайских товаров. Mail.ru Group развивает собственную экосистему e-commerce, в которую также входит сервис бесплатных объявлений «Юла», интегрированный с «Одноклассниками» в прошлом году. В свою очередь, соцсеть «ВКонтакте» в сентябре 2015 г. запустила сервис «Товары» для тех, кто занимается в соцсети розничной торговлей. Сервис позволет посмотреть информацию о товаре и связаться с продавцом, а вот оплатить покупку там нельзя.

Американская соцсеть Facebook в конце 2016 года запустила в США и еще нескольких странах сервис для частных объявлений, который позволяет пользователям продавать и покупать вещи друг у друга. В России этот сервис пока недоступен.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка интернет-торговли в России в 2017 году вырос на 13% по — до 1 трлн 40 млрд рублей. При этом объем трансграничной торговли составил 374,3 млрд рублей, показав рост на 24%. Большая часть интернет-покупок идет в Россию из Китая.