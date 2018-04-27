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Одноклассники запустили онлайн-магазин товаров из Китая
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Одноклассники запустили онлайн-магазин товаров из Китая 

Ferra.ru 1 час назад
Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске онлайн-магазин китайских товаров. Маркетплейс позволяет выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте.
Как подчёркивают разработчики, Одноклассники стали первой социальной сетью в России, запустившей на своей платформе полноценный маркетплейс.
Основной особенностью новой платформы станет интеграция пользовательского контента. Блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары, а владельцы групп — создавать собственные каталоги. Авторы видео и каталогов смогут зарабатывать на продаже товаров.
Для блогеров в Одноклассниках появится специальная партнерская программа: за публикацию видеообзоров на товары, представленные в маркетплейсе, авторы будут получать продвижение в социальной сети, а в дальнейшем — доходы от продаж также по схеме revenue share. Партнерская программа будет открыта для всех авторов в течение месяца.
Интернет-магазин работает в формате flash sales, то есть быстрых распродаж наиболее популярных товаров, и доступен на всех платформах, включая десктопную и мобильную версию, мобильные приложения Одноклассников. В маркетплейсе также есть поиск и расширенная навигация по категориям товаров. В ближайшее время в магазине заработают персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей.
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