Ещё
В магазине приложений Windows 10 впервые появилась программа Apple
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В магазине приложений Windows 10 впервые появилась программа Apple 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
В магазине Windows Store, где публикуется программное обеспечение для операционной системы Windows 10, впервые появилась программа некогда заклятого конкурента Microsoft, корпорации Apple. Речь идёт о медиакомбайне iTunes.
Программа предназначена для воспроизведения музыки и фильмов, покупки мобильных приложений в App Store, использования стримингового сервиса Apple Music, а также синхронизации этого и другого контента со смартфонами и планшетами Apple. Производитель iPhone выпускает Windows-версию iTunes уже без малого 15 лет, однако всё это время распространял приложение лишь через собственный сайт.
Почти год назад Microsoft объявила о планах добавить iTunes в Windows Store к концу 2017-го, однако в обещанный срок этого не сделала. С чем была связана задержка — неизвестно.
Добавление iTunes последней версии в Windows Store упростит установку программы для пользователей компьютеров c Windows 10, а также сделает её доступной для дешевых ноутбуков и планшетов на специальной версии Windows 10 S, в которых установка ПО возможна — как и в разрабатываемой Apple iOS — только из официального магазина приложений Microsoft.
∎Windows 10 S не даст использовать браузер Chromeчитайте также
Первая версия iTunes для Windows вышла в 2003 году и была предназначена для закачки музыки на плееры iPod. Это привело к резкому росту популярности цифровых музыкальных проигрывателей Apple, которые ранее можно было синхронизировать лишь с относительно мало распространенными в мире за пределами США компьютерами Mac.
Вести.Ru: последние новости
Роскомнадзор объяснил, почему блокировал "Яндекс" и "ВКонтакте" Песков: Telegram работает, и ничего в этом такого нет Жителей ЕС моложе 16 лет не пустят в WhatsApp
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна63
Что Меркель отдаст за российский газ91
Майские законы отразятся на зарплатах россиян166
Поставим Макаревича на место237
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»20
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение