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iTunes появился в Windows Store
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iTunes появился в Windows Store 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Microsoft объявила о выходе медиаплеера iTunes от Apple в Windows Store. Напомним, Microsoft пообещала выпустить iTunes в Windows Store почти год назад, на майской конференции Microsoft Build 2017.
Как тогда сообщалось, Apple должна была запустить версию iTunes в онлайн-магазин приложений Windows Store (Магазин Windows) к концу 2017 года. Теперь, это, наконец, произошло.
По функциональности медиаплеер не отличается от версии, предлагаемой Apple для пользователей Windows для загрузки со своего сайта. Но выход в Windows Store означает доступность iTunes для устройств с облегченной операционной системой Windows 10 S, которая вскоре преобразуется в специальный режим S mode.
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