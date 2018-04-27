iTunes стал доступен для загрузки в Microsoft Store

iTunes стал доступен для загрузки в Microsoft StoreMicrosoft наконец-то добавила iTunes в собственный магазин приложений. Многие этого давно ждали. Правда же ждали?

«Мелкомягкие» ещё в середине прошлого года обещали добавить iTunes в Microsoft Store. И хотя программа должна была появиться ещё в конце 2017 года, это случилось лишь сейчас, в апреле 2018.

Единственный плюс от появления iTunes в Microsoft Store — работоспособность на Windows 10 S. Эта версия операционной системы запускает только программы, доступные из фирменного магазина приложений.