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iTunes стал доступен для загрузки в Microsoft Store
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iTunes стал доступен для загрузки в Microsoft Store 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
iTunes стал доступен для загрузки в Microsoft StoreMicrosoft наконец-то добавила iTunes в собственный магазин приложений. Многие этого давно ждали. Правда же ждали?
«Мелкомягкие» ещё в середине прошлого года обещали добавить iTunes в Microsoft Store. И хотя программа должна была появиться ещё в конце 2017 года, это случилось лишь сейчас, в апреле 2018.
Единственный плюс от появления iTunes в Microsoft Store — работоспособность на Windows 10 S. Эта версия операционной системы запускает только программы, доступные из фирменного магазина приложений.
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