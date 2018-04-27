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Роскомнадзор «закрыл» IP-адреса «ВКонтакте» и «Яндекса»
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Роскомнадзор «закрыл» IP-адреса «ВКонтакте» и «Яндекса» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
IP-адреса «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Яндекса» попали в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщает «Коммерсант».
Кроме того, под блокировку попали IP-адреса американских соцсетей Facebook и Twitter.
Так, один IP-адрес «ВКонтакте» (87.240.129.133), согласно данным на сайте Роскомнадзора, попал в список запрещенных по запросу Генеральной прокуратуры России.
Также в реестр попали один IP-адрес «Одноклассников», три — Twitter, пять — Facebook. Значатся там и 14 адресов Amazon, 29 — Microsoft и 33 — Google.
Между тем Telegram-канал RKNShowtime, автоматически отслеживающий реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщил, что уже сегодня к 2:22 по московскому времени адреса крупных интернет-компаний исчезли из списка запрещенных.
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