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Роскомнадзор заблокировал «Яндекс», «ВКонтакте» и Facebook
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IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook попали в реестр запрещенных сайтов 

Ведомости 28 минут назад
Фото: depositphotos.com
Роскомнадзор внес IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения Telegram-канала RKNShowtime, автоматически отслеживающего расширение перечня заблокированных ресурсов. Кроме того в реестр попали также IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.
В списке запрещенных оказался один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Доступ к нему ограничен по запросу Генпрокуратуры. Также в реестр попал 1 адрес «Одноклассников», 3 у Twitter, по 5 у «Яндекса» и Facebook, 14 у Amazon, 29 у Microsoft и 33 у Google. Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин рассказал изданию, что всего блокировке подверглись «под сотню» IP-адресов.
По словам Кулина, в список запрещенных попал и так называемый сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Он используется для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования. Если блокировка IP-адресов является умыслом, «то будет второй удар — уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS», — уверен он. При этом эксперт допускает, что произошедшее, скорее всего — «это взлом Роскомнадзора».
С 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. У многих мессенджер работает до сих пор.
Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сомнение в том, что компромисс с ФСБ мог бы быть достигнут, поскольку для удовлетворения требований службы нет технических возможностей.
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Комментарии  Ещё 14 источников 
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