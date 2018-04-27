РКН заблокировал IP-адреса «ВКонтакте» и Twitter — СМИ

Согласно сообщению СМИ, предположительно, проблема с доступом к ряду заблокированных сайтов может наблюдаться уже днем.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса сразу нескольких популярных сайтов, в частности — «Яндекса» , «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Microsoft, Amazon, Как уточняет «Коммерсант», также в перечень попали также Facebook, Twitter, Google Yahoo и еще десяток компаний. При этом, отмечает издание, на сайте Роскомнадзора данные адреса значатся как заблокированные.

Согласно сообщению, предположительно, проблема с доступом к ряду заблокированных сайтов может наблюдаться уже днем.

Ранее в Кремле сообщили, что не видят повода драматизировать и иронизировать по поводу технологических действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.