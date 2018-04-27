Согласно сообщению СМИ, предположительно, проблема с доступом к ряду заблокированных сайтов может наблюдаться уже днем.
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса сразу нескольких популярных сайтов, в частности — «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Как уточняет «Коммерсант», также в перечень попали также Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Amazon, Yahoo и еще десяток компаний. При этом, отмечает издание, на сайте Роскомнадзора данные адреса значатся как заблокированные.
Согласно сообщению, предположительно, проблема с доступом к ряду заблокированных сайтов может наблюдаться уже днем.
Ранее в Кремле сообщили, что не видят повода драматизировать и иронизировать по поводу технологических действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.