Ещё
РКН заблокировал IP-адреса «ВКонтакте» и Twitter — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РКН заблокировал IP-адреса «ВКонтакте» и Twitter — СМИ 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Согласно сообщению СМИ, предположительно, проблема с доступом к ряду заблокированных сайтов может наблюдаться уже днем.
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса сразу нескольких популярных сайтов, в частности — «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Как уточняет «Коммерсант», также в перечень попали также Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Amazon, Yahoo и еще десяток компаний. При этом, отмечает издание, на сайте Роскомнадзора данные адреса значатся как заблокированные.
Согласно сообщению, предположительно, проблема с доступом к ряду заблокированных сайтов может наблюдаться уже днем.
Ранее в Кремле сообщили, что не видят повода драматизировать и иронизировать по поводу технологических действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.
ТК «Звезда»: последние новости
WhatsApp ограничит доступ малолетним пользователям Песков посоветовал не иронизировать над попытками блокировки Telegram «Бабушка Трамп» поразила пользователей Сети
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1551
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи122
Госдеп составил список послушных стран150
В США предрекли смерть морской авиации России220
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство93
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение