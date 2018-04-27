IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook попали в реестр запрещенных сайтов

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения Telegram-канала RKNShowtime, автоматически отслеживающего расширение перечня заблокированных ресурсов. Кроме того в реестр попали также IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

В списке запрещенных оказался один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Доступ к нему ограничен по запросу Генпрокуратуры . Также в реестр попал 1 адрес «Одноклассников», 3 у Twitter, по 5 у «Яндекса» и Facebook, 14 у Amazon , 29 у Microsoft и 33 у Google . Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин рассказал изданию, что всего блокировке подверглись «под сотню» IP-адресов.

По словам Кулина, в список запрещенных попал и так называемый сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Он используется для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования. Если блокировка IP-адресов является умыслом, «то будет второй удар — уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS», — уверен он. При этом эксперт допускает, что произошедшее, скорее всего — «это взлом Роскомнадзора ».

С 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. У многих мессенджер работает до сих пор.