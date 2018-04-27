МЧС предупредило о хакерских атаках на автомобили

Во Всероссийском центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия» заявили, что в 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем автомобилей. В частности, хакеры способны отключить подушки безопасности, управление автомобилем, а также установить слежку за его владельцем.

Как сообщает РИА «Новости», в связи с угрозой «компании уже выпускают предупреждения об уязвимостях, обнаруженных в таких устройствах и позволяющих хакерам вмешиваться в их работу».

По данным МЧС, в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты увеличилось более чем в четыре раза. Что касается кибербезопасности автомобилей, то этой проблемой уже занимается компания «Лаборатория Касперского»

Напомним, ранее в мае 2017 года хакеры устроили атаку на ряд крупнейших мировых автогигантов. В результате их действий пострадали заводы Honda в Японии , Северной Америке, Европе, Китае и других странах, а также предприятия альянса Renault-Nissan в Румынии и британском Сандерленде

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