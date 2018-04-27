В реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте» и Facebook

Роскомнадзор внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Telegram-канала RKNShowtime, отслеживающего в автоматическом режиме расширение перечня заблокированных ресурсов.

По данным издания, в реестр запрещенных попали по одному IP-адресу «ВКонтакте» и «Одноклассников», пять адресов «Яндекса» , три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14 штук), Microsoft (29), Google (33).

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили изданию, что постоянно следят за доступностью своих ресурсов и принимают необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа. Другие интернет-компании пока не ответили на запрос издания.