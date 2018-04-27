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В реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте» и Facebook
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В реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте» и Facebook 

BFM.RU 2 часа назад
Роскомнадзор внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Telegram-канала RKNShowtime, отслеживающего в автоматическом режиме расширение перечня заблокированных ресурсов.
По данным издания, в реестр запрещенных попали по одному IP-адресу «ВКонтакте» и «Одноклассников», пять адресов «Яндекса», три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14 штук), Microsoft (29), Google (33).
В пресс-службе «ВКонтакте» заявили изданию, что постоянно следят за доступностью своих ресурсов и принимают необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа. Другие интернет-компании пока не ответили на запрос издания.
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