Google и Microsoft не приехали на встречу в Роскомнадзор

Представители компаний Google Microsoft , пострадавших от попыток Роскомнадзора заблокировать работу мессенджера Telegram в России , не пришли на встречу сотрудников ведомства с участниками IT-индустрии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова.

По словам руководителя РОЦИТ, представители этих компаний были приглашены на встречу, но ответили отказом, «сославшись на то, что людей, которые принимают решения, нет в Москве ». Представителя Amazon на встречу не пригласили, поскольку «на него нет никакого выхода».

Закрытое совещание проводилось 25 апреля на площадке ситуационного центра Роскомнадзора. В нем приняли участие замглавы ведомства Вадим Субботин , руководства РОЦИТ, РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), а также представители IT— индустрии. Темой встречи стала ситуация, сложившаяся в связи с блокировкой Telegram.

Субботин заявил, что блокировка Telegram превратилась в противостояние с мировыми IT-гигантами, на чьих ip-адресах прячется мессенджер. Он отметил, что Amazon не идет на контакт с Роскомнадзором, а с Google у ведомства только-только начался «предметный диалог».

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля, но у многих пользователей он работает до сих пор. Мессенджер меняет ip-адреса и таким образом избегает блокировки. Ранее Роскомнадзор сообщал, что сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем — в Google.

С начала блокировки в адрес Роскомнадзора поступило около 43 000 обращений от пользователей с жалобами на сбои в работе различных сервисов. Из них около 90% ведомство признало обоснованными. Большинство из них поступило от пользователей и около 4% — от компаний. Более 70% жалоб пришлось на геймеров, которые не смогли получить доступ к игровым сервисам, в частности, PSN, Fortnite, PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, Epic Games Launcher. Около 12% обращений поступили от пользователей сервисов Google и около 5% — от пользователей YouTube.

Разработчик софта Flexbby оценил возможные потери российского бизнеса от продолжения блокировок в $1 млрд в ближайшие месяцы. Возможные потери Amazon и Google компания оценила в $940 млн по итогам 2018 г.