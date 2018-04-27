«Ъ»: в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте» и Facebook 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщает в пятницу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telegram-канала RKNShowtime, отслеживающего в автоматическом режиме расширение перечня заблокированных ресурсов.
По данным издания, в реестр запрещенных попали по одному IP-адресу «ВКонтакте» и «Одноклассников», пять адресов "Яндекса", три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14 штук), Microsoft (29), Google (33)".
В пресс-службе «ВКонтакте» заявили изданию, что постоянно следят за доступностью своих ресурсов и принимают необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа. Другие интернет-компании пока не ответили на запрос издания.
Блокировки Роскомнадзора
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.
Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР— адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. Затем стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.