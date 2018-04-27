Роскомнадзор заблокировал IP Яндекса, ВКонтакте, Twitter и других

Теперь под удар попали IP-адреса Яндекса , ВКонтакте, Одноклассников, Facebook и Twitter.

Правда, на этот раз удар оказался не таким сильным, как прежде. Речь уже не идёт о тысячах и миллионах адресов.

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