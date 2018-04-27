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Роскомнадзор заблокировал IP Яндекса, ВКонтакте, Twitter и других
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Роскомнадзор заблокировал IP Яндекса, ВКонтакте, Twitter и других
iPhones.ru
14 минут назад
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Фото:
iPhones.ru
Теперь под удар попали IP-адреса
Яндекса
, ВКонтакте, Одноклассников, Facebook и Twitter.
Правда, на этот раз удар оказался не таким сильным, как прежде. Речь уже не идёт о тысячах и миллионах адресов.
Новость обновляется..
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