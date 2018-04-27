Роскомнадзор объяснил блокировку Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников

Сегодня ночью, 27 апреля 2018 года, в списке запрещённых на территории России сайтов внезапно оказались почти две сотни IP-адресов, принадлежащих Яндексу , ВКонтакте, Одноклассникам и LiveInternet, а также Twitter, Facebook и Yahoo . С утра Роскомнадзор пояснил временную блокировку через свои аккаунты в социальных сетях.

Пресс-служба ведомства заявила: «Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы». Роскомнадзор подчеркнул, что сейчас IP-адреса соцсетей свободны от блокировки, а операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.