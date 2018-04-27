IP-адреса «Яндекса», «Вконтакте» и Facebook провели несколько часов в блокировке

Российские операторы связи получили минувшей ночью распоряжение Росконмадзора ограничить доступ к отдельным IP-адресам, принадлежащим "Яндексу" , «ВКонтакте», «Одноклассникам», Facebook, Twitter и Yahoo . Попал под блокировку и аналитический сервис LiveInternet, владельцем которого является советник президента по вопросам интернета Герман Клименко

Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на публикации в Telegram-канале Rknshowtime, которые подтвердил гендиректор крупного провайдера интернет-услуг Diphost Филипп Кулин. Rknshowtime в режиме реального времени мониторит обновления реестра запрещенных сайтов, копию ("выгрузку") которого получают провайдеры и операторы связи; включенные в реестр адреса они обязаны блокировать по закону.

Из опубликованной в 0:24 по московскому времени копии выгрузки следовало, что регулятор добавил в список заблокированных ресурсов пять IP=адресов «Яндекса», по одному адресу «ВКонтакте», «Одноклассников», LiveInternet и Yahoo, а также по три адреса, принадлежащих Facebook и Twitter.

Спустя два часа — в 2:22 — эти адреса из очередной копии выгрузки были удалены. Представители «Вконтакте» не сообщили изданию, были ли у их пользователей проблемы с доступом, ограничившись следующим комментарием: «Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа».

13 апреля Таганский районный суд Москвы поддержал иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в связи с отказом предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей. 16 апреля регулятор начал ограничивать доступ к серверам и сайтам мессенджера, а позже заблокировал 18 VPN-сервисов и прокси-серверов, позволявших пользователям обходить блокировку.