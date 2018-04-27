Ещё
IP-адреса «Яндекса», «Вконтакте» и Facebook провели несколько часов в блокировке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"

IP-адреса «Яндекса», «Вконтакте» и Facebook провели несколько часов в блокировке 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российские операторы связи получили минувшей ночью распоряжение Росконмадзора ограничить доступ к отдельным IP-адресам, принадлежащим "Яндексу", «ВКонтакте», «Одноклассникам», Facebook, Twitter и Yahoo. Попал под блокировку и аналитический сервис LiveInternet, владельцем которого является советник президента по вопросам интернета Герман Клименко.
Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на публикации в Telegram-канале Rknshowtime, которые подтвердил гендиректор крупного провайдера интернет-услуг Diphost Филипп Кулин. Rknshowtime в режиме реального времени мониторит обновления реестра запрещенных сайтов, копию ("выгрузку") которого получают провайдеры и операторы связи; включенные в реестр адреса они обязаны блокировать по закону.
Из опубликованной в 0:24 по московскому времени копии выгрузки следовало, что регулятор добавил в список заблокированных ресурсов пять IP=адресов «Яндекса», по одному адресу «ВКонтакте», «Одноклассников», LiveInternet и Yahoo, а также по три адреса, принадлежащих Facebook и Twitter.
Спустя два часа — в 2:22 — эти адреса из очередной копии выгрузки были удалены. Представители «Вконтакте» не сообщили изданию, были ли у их пользователей проблемы с доступом, ограничившись следующим комментарием: «Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа».
13 апреля Таганский районный суд Москвы поддержал иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в связи с отказом предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей. 16 апреля регулятор начал ограничивать доступ к серверам и сайтам мессенджера, а позже заблокировал 18 VPN-сервисов и прокси-серверов, позволявших пользователям обходить блокировку.
Также под ограничение (из-за их использования Telegram) попали миллионы IP-адресов из подсетей Amazon, Google, Microsoft и других международных провайдеров облачных услуг. Многие пользователи сети после этого стали жаловаться на недоступность без использования VPN серверов популярных онлайн-игр, почты, календаря и магазина приложений Google, а также принадлежащего американскому поисковику видеохостинга YouTube. В Роскомнадзоре утверждают, что до 98% этих сообщений «не соответствуют действительности».
Вести.Ru: последние новости
Роскомнадзор внес "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассники" в реестр запрещенных сайтов Песков: Telegram работает, и ничего в этом такого нет В Европе подросткам запретили пользоваться WhatsApp
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна57
Что Меркель отдаст за российский газ85
Майские законы отразятся на зарплатах россиян161
Морской авиации России предрекли смерть561
Трамп сообщил о ночевке в Москве16
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение