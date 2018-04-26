Ещё
Интернет‑омбудсмен назвал безумной идею ограничить время доступа в соцсети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интернет‑омбудсмен назвал безумной идею ограничить время доступа в соцсети 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает безумной идею законодательно ограничить время, которые россияне могут проводить в социальных сетях.
Ранее депутат питерского заксобрания Андрей Анохин разработал законопроект об ограничении доступа в социальные сети. Он предлагает ограничить доступ в соцсети до трех часов в день, а также ввести обязательную регистрацию через портал госуслуг.
Также, согласно законопроекту, доступ в социальные сети будет закрыт для лиц младше 18 лет.
«Если помните, во времена Андропова проверяли справки на улице. Если вы там находились в рабочее время без каких-либо уважительных причин, вас просто бросали в кутузку. Будет ли так с информационной средой? Я искренне надеюсь, что нет. Но по тем безумным идеям, которые появляются в последнее время, такое вполне может быть», — сказал Мариничев в эфире Радио «Комсомольская правда».
При этом сам депутат Анохин опубликовал информацию о новом законопроекте у себя на странице в социальных сетях.
РИАМО: последние новости
Пользователи Instagram смогут теперь скачивать архив своих данных Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией Перебои наблюдаются в работе сайта Роскомнадзора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам190
Состояние Наргиз резко ухудшилось52
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1224
У террористов нашли химикаты из Солсбери78
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство63
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение