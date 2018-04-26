Интернет‑омбудсмен назвал безумной идею ограничить время доступа в соцсети

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает безумной идею законодательно ограничить время, которые россияне могут проводить в социальных сетях.

Ранее депутат питерского заксобрания Андрей Анохин разработал законопроект об ограничении доступа в социальные сети. Он предлагает ограничить доступ в соцсети до трех часов в день, а также ввести обязательную регистрацию через портал госуслуг.

Также, согласно законопроекту, доступ в социальные сети будет закрыт для лиц младше 18 лет.

«Если помните, во времена Андропова проверяли справки на улице. Если вы там находились в рабочее время без каких-либо уважительных причин, вас просто бросали в кутузку. Будет ли так с информационной средой? Я искренне надеюсь, что нет. Но по тем безумным идеям, которые появляются в последнее время, такое вполне может быть», — сказал Мариничев в эфире Радио « Комсомольская правда ».

При этом сам депутат Анохин опубликовал информацию о новом законопроекте у себя на странице в социальных сетях.