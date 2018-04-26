Белорусских интернет-пользователей хотят вывести «из тени»

Громче всех, пожалуй, против этого протестуют прячущиеся под псевдонимами и потому чувствующие свою безнаказанность «сетевые тролли». «Процедура идентификации защищает в первую очередь владельца интернет-ресурса, который рискует быть привлеченным к ответственности за размещение на его странице клеветы или другой противозаконной информации», — пояснил газете «СБ. Беларусь сегодня» министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Каким именно образом пользователей заставят показать свое истинное лицо, предстоит определить белорусскому Совмину. Впрочем, министерство информации страны на днях разъяснило: вариантов несколько. Первый — посредством SMS (владелец интернет-ресурса должен будет прислать специальный код на мобильный телефон пользователя). Второй — посредством привязки к конкретному адресу электронной почты. Третий — через привязку к аккаунту в социальной сети. «Следует отметить, что уже сегодня на большинстве информационных ресурсов осуществляется идентификация тем или иным способом», — сообщили в белорусском министерстве информации. Еще одна значимая поправка — сетевым изданиям предложат зарегистрироваться в качестве СМИ.