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Как искусственный интеллект модерирует публикации в Facebook
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Как искусственный интеллект модерирует публикации в Facebook 

Hi-News.ru 40 минут назад
Фото: Hi-News.ru
В Facebook активно борются с недопустимым контентом на страницах своей социальной сети. В этой борьбе работникам компании активно помогает искусственный интеллект. Однако не со всеми задачами искусственный интеллект справляется достаточно хорошо, об этом рассказал генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, общаясь с аналитиками во время обсуждения квартальных показателей компании.
Вовлеченность искусственного интеллекта в модерацию контента на Facebook постоянно растет. Тем не менее все еще нельзя полностью положиться на технологии. Марк Цукерберг считает, что искусственный интеллект хорош далеко не во всем. В частности, есть большие проблемы с пониманием человеческой речи.
В Facebook весьма эффективно удаляются публикации, которые связаны с пропагандой терроризма. По словам генерального директора социальной сети, это заслуга ИИ. Кроме того, искусственный интеллект крайне эффективно находит фотографии обнаженных людей. А вот оскорбления и гневные публикации — это слабое место технологии.
«Проще научить искусственный интеллект находить соски на изображениях, чем распознавать оскорбления», — говорит Марк Цукерберг. С помощью ИИ 99% публикаций, пропагандирующих терроризм, удаляются без участия сотрудников компании, а вот на достижение эффективного поиска оскорблений могут уйти годы, считает основатель Facebook.
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