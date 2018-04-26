Как искусственный интеллект модерирует публикации в Facebook

В Facebook активно борются с недопустимым контентом на страницах своей социальной сети. В этой борьбе работникам компании активно помогает искусственный интеллект. Однако не со всеми задачами искусственный интеллект справляется достаточно хорошо, об этом рассказал генеральный директор Facebook Марк Цукерберг , общаясь с аналитиками во время обсуждения квартальных показателей компании.

Вовлеченность искусственного интеллекта в модерацию контента на Facebook постоянно растет. Тем не менее все еще нельзя полностью положиться на технологии. Марк Цукерберг считает, что искусственный интеллект хорош далеко не во всем. В частности, есть большие проблемы с пониманием человеческой речи.

В Facebook весьма эффективно удаляются публикации, которые связаны с пропагандой терроризма. По словам генерального директора социальной сети, это заслуга ИИ. Кроме того, искусственный интеллект крайне эффективно находит фотографии обнаженных людей. А вот оскорбления и гневные публикации — это слабое место технологии.

«Проще научить искусственный интеллект находить соски на изображениях, чем распознавать оскорбления», — говорит Марк Цукерберг. С помощью ИИ 99% публикаций, пропагандирующих терроризм, удаляются без участия сотрудников компании, а вот на достижение эффективного поиска оскорблений могут уйти годы, считает основатель Facebook.