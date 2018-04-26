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Дуров назвал маловероятным компромисс с ФСБ
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Дуров усомнился в возможности компромисса между Telegram и властями России 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Компромисс между Telegram и властями РФ в вопросе передачи ключей шифрования вряд ли был возможен — мессенджеры не имеют такой возможности, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" основатель Telegram Павел Дуров.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
"Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли. Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры, не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году", — написал Дуров.
"Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году", — добавил он.
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