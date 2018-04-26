Дуров назвал технически невозможным передать ФСБ ключи шифрования

«Обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году», — написал Павел Дуров «ВКонтакте». Он также пояснил, что часть мобильных номеров из запроса, который поступил компании от ФСБ при расследовании теракта в Петербурге , никогда не были привязаны к аккаунту в Telegram.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, мы вряд ли могли быть полезны», — отметил Дуров. Он добавил, что для координации теракта в большей степени использовался ни Telegram, а WhatsApp. Павел Дуров сослался при этом на материалы дела, ставшие доступны СМИ в октябре.