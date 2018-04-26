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Дуров назвал технически невозможным передать ФСБ ключи шифрования
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Дуров назвал технически невозможным передать ФСБ ключи шифрования 

Говорит Москва 1 час назад
«Обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году», — написал Павел Дуров «ВКонтакте». Он также пояснил, что часть мобильных номеров из запроса, который поступил компании от ФСБ при расследовании теракта в Петербурге, никогда не были привязаны к аккаунту в Telegram.
«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, мы вряд ли могли быть полезны», — отметил Дуров. Он добавил, что для координации теракта в большей степени использовался ни Telegram, а WhatsApp. Павел Дуров сослался при этом на материалы дела, ставшие доступны СМИ в октябре.
Роскомнадзор вторую неделю подряд пытается блокировать Telegram в России по решению суда. Поводом послужил отказ мессенджера представить ключи шифрования от переписки пользователей. Мессенджер продолжает работать.
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