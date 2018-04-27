Дуров: для координации теракта в Петербурге использовался WhatsApp

Павел Дуров считает, что для подготовки теракта в Петербурге использовался WhatsApp, а не Telegram. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно материалам дела, для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp», — написал Дуров.

По мнению создателя скандального мессенджера, прийти к соглашению с ФСБ ему бы все равно не удалось. «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России . Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли, — отметил Дуров. — Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году».

Также Павел добавил, что не только Telegram, но и другие мессенджеры в силу технических особенностей не смогли бы предоставить силовикам ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей, и выполнить такое требование просто невозможно.