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Дуров: для координации теракта в Петербурге использовался WhatsApp
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Дуров: для координации теракта в Петербурге использовался WhatsApp 

АиФ Санкт-Петербург 34 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Павел Дуров считает, что для подготовки теракта в Петербурге использовался WhatsApp, а не Telegram. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Согласно материалам дела, для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp», — написал Дуров.
По мнению создателя скандального мессенджера, прийти к соглашению с ФСБ ему бы все равно не удалось. «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли, — отметил Дуров. — Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году».
Также Павел добавил, что не только Telegram, но и другие мессенджеры в силу технических особенностей не смогли бы предоставить силовикам ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей, и выполнить такое требование просто невозможно.
Напомним, 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram на территории России из-за того, что руководство мессенджера отказалось передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений своих пользователей. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что Telegram популярен у террористов: в частности, что боевики обсуждали подготовку прошлогоднего теракта в петербургском метро именно в этом мессенджере.
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