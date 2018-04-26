iOS выигрывает у Android в популярности у корпоративных пользователей

Около 75% мобильных устройств, находящихся в распоряжении корпоративных пользователей из Соединенных Штатов , работают под управлением iOS, подсчитали аналитики консалтинговой фирмы Jamf. Все остальные предпочитают либо решения на Android, либо на BlackBerry OS.

Причина, по которой корпоративные пользователи предпочитают iOS, кроется в большей продуктивности операционной системы относительно Android, констатирует Jamf. Аналогичной позиции придерживаются руководители организаций, чьи подчиненные пользуются iPhone или iPad.

«iPhone повышает мотивированность сотрудников, что в свою очередь отражается на производительности их труда и удовлетворенности выполненной работой», — приводит Jamf слова одного топ-менеджера.

На долю Android, согласно данным исследования Jamf, приходится немногим менее 25%. Из этого следует, что доля BlackBerry так мала, что ей можно пренебречь, списав ее на статистическую погрешность. Устройств на базе иных операционных систем эксперты Jamf в корпоративной среде не выявили.

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