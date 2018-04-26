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iOS выигрывает у Android в популярности у корпоративных пользователей
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iOS выигрывает у Android в популярности у корпоративных пользователей 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Около 75% мобильных устройств, находящихся в распоряжении корпоративных пользователей из Соединенных Штатов, работают под управлением iOS, подсчитали аналитики консалтинговой фирмы Jamf. Все остальные предпочитают либо решения на Android, либо на BlackBerry OS.
Причина, по которой корпоративные пользователи предпочитают iOS, кроется в большей продуктивности операционной системы относительно Android, констатирует Jamf. Аналогичной позиции придерживаются руководители организаций, чьи подчиненные пользуются iPhone или iPad.
«iPhone повышает мотивированность сотрудников, что в свою очередь отражается на производительности их труда и удовлетворенности выполненной работой», — приводит Jamf слова одного топ-менеджера.
На долю Android, согласно данным исследования Jamf, приходится немногим менее 25%. Из этого следует, что доля BlackBerry так мала, что ей можно пренебречь, списав ее на статистическую погрешность. Устройств на базе иных операционных систем эксперты Jamf в корпоративной среде не выявили.
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