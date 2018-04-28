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Alcatel блокировала доступ к калькулятору на своих смартфонах, если ему не ставили 5 баллов
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Alcatel блокировала доступ к калькулятору на своих смартфонах, если ему не ставили 5 баллов 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Alcatel уличили в блокировке работоспособности фирменного приложения «Калькулятор» для тех пользователей, которые не поставили ему высшую оценку в каталоге Google Play. Об этом сообщает phoneArena со ссылкой на жалобу, первоначально опубликованную на американском портале Reddit.
Все бы ничего, но приложение «Калькулятор», которое Alcatel так настойчиво продвигала, по умолчанию предустанавливалось на все смартфоны, выходящие под этим брендом. Иными словами, производитель по сути занимался вымогательством, ограничивая функциональность фирменных устройств.
Требуя оценить приложение высшим баллом, Alcatel, очевидно, рассчитывала повысить его рейтинг среди аналогов и тем самым добиться его популяризации среди пользователей устройств на Android. Вовремя поднятая шумиха вокруг данного вопроса вынудила производителя удалить приложение.
Сообщается, что «Калькулятор» от Alcatel исчез не только из ассортимента Google Play, но и из списка установленных приложений на смартфонах производителя. Вероятно, разработчики компании решили, что удаление с последующим возвращением обновленного приложения заставит пользователей забыть об инциденте.
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