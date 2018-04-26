Как записать музыку с iTunes на Android?

Напоминаем небольшой трюк, при помощи которого вы можете записать любой трек из iTunes на смартфон под управлением Android. Для этого есть приложение, которое уже давно исчезло из Google Play.

Запись музыки с iTunes через Android-приложение

Все, что вам понадобится — бесплатное приложение AirPlay Recorder для Android. Оно позволяет записать любую композицию, воспроизводимую в iTunes, и сохранить ее на Android-смартфон.

Для этого установите приложение на свой смартфон. Скачать Airplay Recorder можно по нашей ссылке:

Скачать AirPlay Recorder для Android

Затем запустите приложение и подключите Android-устройство к той же сети, к которой подключен ваш компьютер с iTunes.

Запустите iTunes на ПК и щелкните логотип AirPlay справа от регулятора громкости.

Выберите «dT Recorder» в списке устройств, чтобы подключить ваше Android-устройство к компьютеру.

Запустите в iTunes трек, который вы хотите записать. Затем включите запись, нажав на большую кнопку на экране Android-смартфона.

Завершите запись нажатием красной кнопки остановки. Песня записана: теперь вы сможете воспроизводить ее через любой медиаплеер на Android.

Примечание. В бесплатной версии приложения песни записываются только с битрейтом 32 кбит/с. Таким образом, сохраненные композиции не отличаются высоким качеством. Ранее эта проблема была разрешима путем апгрейда до платной версии, однако, к сожалению, теперь приложение больше не поддерживается разработчиком.

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