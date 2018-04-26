Функционал «АльфаСтрахование Mobile» стал доступен клиентам «АльфаСтрахование-Жизнь»

Клиенты «АльфаСтрахование-Жизнь» получили доступ к мобильному приложению « АльфаСтрахование Mobile».

В приложении клиент может узнать основную информацию по своему договору страхования, а в связке с личным кабинетом отследить доходность, оплатить очередной взнос, получить выплату по окончании договора страхования, не выходя из дома, а также получить доступ к другим сервисам компании «АльфаСтрахование-Жизнь».

«Мы считаем, что клиент должен иметь возможность не только следить за работой своих денег удобным для него способом, но и иметь возможность быстро ими управлять. Мобильное приложение «АльфаСтрахование Mobile» является одной из самых доступных точек входа для наших клиентов. Важно отметить, что мы не планируем останавливаться на достигнутом. Автоматизация сервисов послепродажного обслуживания является одной из наших ключевых задач», — говорит заместитель генерального директора «АльфаСтрахование-Жизнь» Юрий Грузинов.

«АльфаСтрахование Mobile» доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств.

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