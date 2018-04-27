ФСБ задержала координировавшихся через Telegram террористов

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Москве террористов «Исламского государства», деятельность которых координировали с территории Сирии посредством мессенджера Telegram. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Фотожаба со страницы Дурова во ВКонтакте

Как отмечается на сайте ФСБ, речь идёт о четырех членах так называемой «спящей ячейки» международной террористической организации «Исламское государство» . Следствие установило, что данная группа прибыла в Москву из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории московского региона.

26 апреля также была проведена спецоперация в Новом Уренгое по обезвреживанию пособников террористов. В результате было задержано 20 человек, обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность «Исламского государства», а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля, после того, как команда мессенджера отказалась выдать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. По словам Павла Дуров, стоящего за Telegram, это не помогло бы сократить количество терактов.