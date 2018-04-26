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Москва стоит в девятибальных пробках
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Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

Москва стоит в девятибальных пробках 

News.ru 1 час назад
Заторы на столичных дорогах оцениваются в 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
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