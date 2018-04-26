Сколько стоит уязвимость для iOS и macOS

Crowdfense — компания, которая базируется в Объединённых Арабских Эмиратах , предлагает 3 миллиона долларов за любую найденную уязвимость «нулевого дня». В первую очередь это касается платформ iOS, macOS, Android и Windows.

Что такое «уязвимость нулевого дня»?

Это ошибки в ПО или вредоносные механизмы воздействия, против которых еще не разработаны эффективные меры. Это позволяет использовать уязвимость в своих личных целях или же при разработке инструмента для осуществления Jailbreak.

Crowdfense же, судя по всему, придерживается иного подхода. Компания собирается работать в рамках закона, передавая все найденные эксплоиты в правоохранительные органы