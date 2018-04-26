Ко Дню Победы Mail.Ru Group запустила проект #мызамир

Акции проходят в Почте Mail.Ru и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщили в пресс-службе компании.

"Пользователи всех сервисов смогут поделиться фотографиями родных и близких, которых затронула Великая Отечественная война, их письмами и любимыми стихотворениями", — говорится в сообщении пресс-службы.

Каждый пользователь соцсетей также может разместить свой ролик с хэштегом #мызамир.

Кроме того, в рамках проекта Почта Mail.Ru запустила акцию «Лица победы». С 25 по 30 апреля пользователи могут присылать фотографии своих родных для размещения в первом виртуальном музее памяти — трехмерной галерее.

В «Одноклассниках» в приложении OK Live также пройдет видеофлешмоб, где участники создадут свои трансляции с хэштегом и прочитают фронтовые письма своей семьи.

В соцсети «ВКонтакте» пройдет благотворительный флешмоб.

"Каждый участник сможет выложить свое видеообращение с хэштегом #мызамир — лучшие из них будут опубликованы на главной странице видеораздела «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

В сообществе соцсети #мызамир пользователи смогут также отправить пожертвования фонду «Старость в радость» для одиноких пожилых людей в домах престарелых через приложение Добра Mail.Ru.

Акция продлится до 9 мая.