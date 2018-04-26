Ещё
Власти Москвы согласовали митинг в поддержку Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы согласовали митинг в поддержку Telegram 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала проведение митинга в поддержку мессенджера Telegram 30 апреля в центре города на проспекте Академика Сахарова, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Да, действительно, митинг согласован. Он пройдет с 14.00 до 16.00 30 апреля. Шествие пройдет по улице Маши Порываевой, и митинг состоится на проспекте Сахарова", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы ведомства Елена Романова.
Она уточнила, что акция согласована с участием до пяти тысяч человек.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая своей иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.
В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.
РИА Новости: последние новости
Европол заблокировал один из опаснейших в мире сайтов для DDoS-атак Kaspersky выявил самую длительную DDoS-атаку c 2015 года ВЦИОМ выяснил, сколько россиян выступают за сохранение доступа к Telegram
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось31
Джигарханян впал в кому79
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1114
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство53
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери32
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение