Ещё
Дуров призвал приходить на митинг в защиту Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дуров призвал приходить на митинг в защиту Telegram 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Павел Дуров не остался в стороне и призвал всех желающих посетить мероприятие. Завтра (30 апреля) в 14:00 в Москве на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг за свободу интернета. Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно.
Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас — наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках.
Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории. Митинг согласован с Мэрией Москвы и состоится уже завтра, 30 апреля. Организаторами мероприятия выступила либертарианская партия.
iPhones.ru: последние новости
Самые крутые возможности iPhone, Apple Watch и Mac. Стыдно не знать Дуров рассказал, за что на самом деле борется Telegram Роскомнадзор потребовать удалить Telegram из App Store и Google Play
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно304
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас104
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера248
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына81
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок57
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение