Дуров призвал приходить на митинг в защиту Telegram 

Павел Дуров не остался в стороне и призвал всех желающих посетить мероприятие. Завтра (30 апреля) в 14:00 в Москве на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг за свободу интернета. Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно.
Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас — наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках.
Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории. Митинг согласован с Мэрией Москвы и состоится уже завтра, 30 апреля. Организаторами мероприятия выступила либертарианская партия.