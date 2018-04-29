Дуров призвал приходить на митинг в защиту Telegram

Павел Дуров не остался в стороне и призвал всех желающих посетить мероприятие. Завтра (30 апреля) в 14:00 в Москве на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг за свободу интернета. Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно.

Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас — наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках.