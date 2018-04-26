Блокировка без возврата: чьи честь и достоинство будут охранять судебные приставы

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, почему новый закон о блокировке сайтов по распоряжению приставов вызывает тревогу.

Вновь расширены полномочия судебных приставов. Причем проект прошел все стадии законотворчества в рекордные сроки. Всего лишь три недели вместили в себя: обсуждение законопроекта, голосование в трех чтениях в Госдуме , рассмотрение и принятие в Совете Федерации , подписание президентом и опубликование. И так как закон должен был вступить в силу со дня его официального опубликования, то он уже действует.

А теперь разберемся, о чем этот закон. Он опять касается интернета, поэтому становится совсем тревожно… Хотя «оболочка» вроде вновь та же самая — забота о населении: воспрепятствование распространению сведений, порочащих честь и достоинство.

Изменения внесены и в Закон об исполнительном производстве, и в Закон об информации. В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (как-то: порнографические изображения несовершеннолетних, пропаганда наркотиков и психотропных веществ, информация о способах совершения самоубийств, о пострадавших несовершеннолетних, а также об азартных играх и дистанционной продаже алкоголя), создана единая автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Мы знаем, что основаниями для включения в реестр запрещенных сведений являются или решения уполномоченных правительством федеральных органов, или вступившее в законную силу решение суда.

Теперь наравне с ними основанием для блокировки интернет-сайтов будет являться постановление судебного пристава-исполнителя. Если в течение срока, установленного для добровольного исполнения требования об удалении информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, информация не удалена, то судебный пристав выносит постановление об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети «Интернет». Одновременно разрешается вопрос о взыскании исполнительского сбора (считай, себе любимому).

В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления пристав направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации — то есть в Роскомнадзор . Далее ситуация должна развиваться стремительно. В течение суток с момента получения от оператора реестра уведомления о включении доменного имени и/или страницы сайта провайдер обязан проинформировать владельца сайта и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления. В течение следующих суток владелец сайта в сети «Интернет» обязан удалить интернет-страницу, а в случае отказа или бездействия владельца сайта еще в течение одних суток оператор связи обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет».

Сейчас граждане обладают правом требовать удаления информации, которая порочит их доброе имя, через суд. Если решение вынесено в пользу истца и не исполняется, то нарушителей ждет штраф в 2,5 тысячи рублей. Так вот, депутаты апеллируют к тому, что многие предпочитают платить штраф и не исполнять решение суда. Но дело в том, что в таком случае сумма штрафа может расти с каждым новым неповиновением чуть ли не в геометрической последовательности. Трудно представить, что эта за владелец сайта, который бы так упорно не исполнял решение суда.

Мне кажется, здесь тревожно все: и то, что это касается интернета, который давно уже многим сильным мира сего набил оскомину в сравнении с бесконечным подобострастным штилем госСМИ; и то, что определение о запрете может вынести простой судебный пристав — в смысле «маленький человек» со своими убеждения и принципами — или их отсутствием… А скорость принятия закона (три недели!) говорит не о защите частных интересов, а о том, что бороться тут собираются всерьез и со многими…

Как знать — может, слухи о том, что «китаизация» интернета до инаугурации президента, намеченной на 7 мая, сейчас основная задача власти — не такие уж и сплетни? Или в каждой сплетне есть только доля сплетни?

Напоследок — еще одна интересная деталь: в поправках вообще не прописаны механизмы разблокировки сайта…