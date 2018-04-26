Число обращений через приложение «Народный инспектор» выросло на 35% за неделю

Интерес жителей Подмосковья к мобильному приложению «Народный инспектор», запущенному по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева , по-прежнему находится на высоком уровне, так, за минувшую неделю приложением воспользовались более тысячи раз, сообщила в четверг руководитель Госадмтехнадозра Московской области Татьяна Витушева

«Только на минувшей неделе через мобильное приложение «Нарордный инспектор» поступило 1012 обращений, что на 35% выше, чем на прошлой неделе. За это время приложением воспользовались 469 уникальных пользователей. 793 сообщения прошли модерацию и поступили на рассмотрение инспекторам», — сказала Витушева.

Витушева пояснила, что с момента запуска приложения в адрес Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области поступило почти 8,7 тысячи сообщений. За все время приложением для сообщений о правонарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства с использованием транспортных средств воспользовался 3961 уникальный заявитель.

Люберцы и «По-прежнему наиболее активными пользователями приложения остаются жители Одинцовского и Ленинского муниципальных районов, а также городских округов Красногорск Химки », — перечислила руководитель надзорного ведомства.

Мобильное приложение «Народный инспектор» позволяет сообщить властям о нарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства с использованием транспортных средств.