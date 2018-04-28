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В понедельник станет доступно следующее крупное обновление Windows 10
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В понедельник станет доступно следующее крупное обновление Windows 10 

Chip.ru 28 апреля 2018
Фото: Chip.ru
Следующее, четвертое по счету крупное обновление операционной системы Windows 10 станет доступно пользователям уже в понедельник, 30 апреля. Оно выйдет под названием April 2018 Update (версия 1803). Его главное преимущество именуется Timeline (временная шкала). Данная функция поможет найти документы, фотографии, видеоролики, письма и интернет-страницы, с которыми пользователь работал в течение последнего месяца. Другое нововведение — переработанная система управления уведомлениями Focus Assist. Теперь с помощью гибких настроек можно запрограммировать включение системы в определённые часы или активировать в то время, когда требуется поработать особенно продуктивно. Уведомления от нужных людей и приложений можно внести в список исключений. Ряд нововведений касается браузера Microsoft Edge. Например, здесь появится функция отключения звука на вкладке при помощи пиктограмм.
Источник: Microsoft
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