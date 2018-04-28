В понедельник станет доступно следующее крупное обновление Windows 10

Следующее, четвертое по счету крупное обновление операционной системы Windows 10 станет доступно пользователям уже в понедельник, 30 апреля. Оно выйдет под названием April 2018 Update (версия 1803). Его главное преимущество именуется Timeline (временная шкала). Данная функция поможет найти документы, фотографии, видеоролики, письма и интернет-страницы, с которыми пользователь работал в течение последнего месяца. Другое нововведение — переработанная система управления уведомлениями Focus Assist. Теперь с помощью гибких настроек можно запрограммировать включение системы в определённые часы или активировать в то время, когда требуется поработать особенно продуктивно. Уведомления от нужных людей и приложений можно внести в список исключений. Ряд нововведений касается браузера Microsoft Edge. Например, здесь появится функция отключения звука на вкладке при помощи пиктограмм.

Источник: Microsoft

Фото: Microsoft Какая версия Windows установлена на вашем компьютере? Windows 10 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP У меня не Windows:P Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Добавляем библиотеку в Проводник Windows 10 для сохранения в «Службе архивации»

Как в Windows 10 использовать виртуальные Рабочие столы