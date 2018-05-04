Microsoft исправит обновление Windows 10, «убивающее» Chrome

Вышедшее в понедельник крупное обновление операционной системы Windows 10 оказалось несовместимым с некоторыми популярными приложениями. В Microsoft признают, что April 2018 Update вызывает сбои браузера Chrome, а также приводит к некорректной работе функции вызова голосовой помощницы «Hey Cortana».

Судя по жалобам пользователей, на компьютерах с новейшей версией Windows 10 браузер Google и Cortana могут надолго зависнуть и даже вовсе «вылететь». Разработчик надеется успеть выпустить исправление ко следующему вторнику, 8 мая. Пока же пользователям предлагаются два варианта временного решения проблемы.

1. Если программа зависла на ПК, можно попробовать одновременно нажать на кнопку с логотипом Windows + Ctrl + Shift + B. Если вы пользуетесь планшетом, одновременно нажмите клавиши увеличения и уменьшения громкости звука, трижды в течение в двух секунд. Если Windows 10 среагирует на команду, раздастся короткий звуковой сигнал, после чего экран устройства обновится.

2. Владельцам Windows-ноутбуков будет достаточно просто закрыть и открыть крышку.

Несовместимость крупного апдейта Microsoft с самыми распространенными программами, и даже её собственной, выглядит по крайней мере странно. Как отмечает The Verge, тестировать обновления Windows 10 помогают более десяти миллионов пользователей.

∎Windows 10 получит большой апдейт 30 апреля. Что в нем нового читайте также

"Апрельский" апдейт ОС вышел 30 апреля. Он стал доступен на 700 миллионах устройств. Обновление привносит турборежим High-Performance, который заставит компьютер работать на полную мощь, возможность упрощенного подключения Bluetooth-устройств, отполированный «текучий» дизайн, функцию Nearby Share для быстрого обмена файлами и Timeline — фактически улучшенную альтернативу экрану со списком недавно открытых программ.