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Апрельский апдейт Windows 10 выйдет в мае
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Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

Апрельский апдейт Windows 10 выйдет в мае 

Ferra.ru 49 минут назад
С выпуском обновления Windows 10 April Update, ранее известного как Spring Creators Update и Red Stone 4, у компании Microsoft вышел небольшой конфуз. Как сообщили китайские источники, апрельское обновление станет доступно только в мае.
Апдейт был отложен из-за обнаруженных критически ошибок. Новая дата релиза всплыла из утёкшего в сеть внутренного документа одного китайского ритейлера. Китайский релиз назначен на 9 мая, а в США и Великобритании — на 8 мая 2018 года.
Выход Windows 10 April Update ожидался 10 апреля, но так и не состоялся. Пока неясно, будет ли обновление переименовано в майское, или так и останется апрельским.
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