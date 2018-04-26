Апрельский апдейт Windows 10 выйдет в мае

С выпуском обновления Windows 10 April Update, ранее известного как Spring Creators Update и Red Stone 4, у компании Microsoft вышел небольшой конфуз. Как сообщили китайские источники, апрельское обновление станет доступно только в мае.

Апдейт был отложен из-за обнаруженных критически ошибок. Новая дата релиза всплыла из утёкшего в сеть внутренного документа одного китайского ритейлера. Китайский релиз назначен на 9 мая, а в США Великобритании — на 8 мая 2018 года.

Выход Windows 10 April Update ожидался 10 апреля, но так и не состоялся. Пока неясно, будет ли обновление переименовано в майское, или так и останется апрельским.