Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг стало значительно проще

Для того чтобы стать полноценным пользователем ресурса теперь нет необходимости обращаться в Центр обслуживания или ждать уведомление по почте. Подтвердить учетную запись теперь можно через сервис интернет-банкинга, сообщают в управлении информатизации Администрации Ханты-Мансийска

«Портал Госуслуг активно набирает популярность среди населения — ежедневно на ресурсе регистрируются новые пользователи. Горожане уже успели отметить, что сайт делает многие государственные услуги доступнее, существенно экономит время. В электронном виде доступно много полезных сервисов и чтобы получить к ним доступ достаточно пройти несложную процедуру регистрации и подтвердить свою учетную запись. Количество способов подтверждения личности разнообразно, в том числе через интернет-банкинг», — комментирует ситуацию начальник управления информатизации Петр Максимчук.

На сегодняшний день такую услугу предоставляют три финансовых организации:

• интернет-банк Тинькофф;

• интернет— или мобильный банк Почта Банк Онлайн.

Все что от вас потребуется, это войти в систему интернет-банкинга, найти ссылку для подтверждения профиля в Госуслугах, указать номер СНИЛС и код подразделения паспорта. После этого произойдет подтверждение учетной записи и все сервисы и возможности портала Госуслуг станут доступными. Если Вы не являетесь клиентом ни одного из приведенных банков, то подтвердить учетную запись на портале госуслуги можно одним из следующих способов:

Через МФЦ;

Обратившись в ближайший центр обслуживания;

Получив код подтверждения личности по почте заказным письмом;

Воспользовавшись электронной подписью или при помощи универсальной электронной карты (УЭК).