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Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг стало значительно проще
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Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг стало значительно проще 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Для того чтобы стать полноценным пользователем ресурса теперь нет необходимости обращаться в Центр обслуживания или ждать уведомление по почте. Подтвердить учетную запись теперь можно через сервис интернет-банкинга, сообщают в управлении информатизации Администрации Ханты-Мансийска.
«Портал Госуслуг активно набирает популярность среди населения — ежедневно на ресурсе регистрируются новые пользователи. Горожане уже успели отметить, что сайт делает многие государственные услуги доступнее, существенно экономит время. В электронном виде доступно много полезных сервисов и чтобы получить к ним доступ достаточно пройти несложную процедуру регистрации и подтвердить свою учетную запись. Количество способов подтверждения личности разнообразно, в том числе через интернет-банкинг», — комментирует ситуацию начальник управления информатизации Петр Максимчук.
На сегодняшний день такую услугу предоставляют три финансовых организации:
• интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии;
• интернет-банк Тинькофф;
• интернет— или мобильный банк Почта Банк Онлайн.
Все что от вас потребуется, это войти в систему интернет-банкинга, найти ссылку для подтверждения профиля в Госуслугах, указать номер СНИЛС и код подразделения паспорта. После этого произойдет подтверждение учетной записи и все сервисы и возможности портала Госуслуг станут доступными. Если Вы не являетесь клиентом ни одного из приведенных банков, то подтвердить учетную запись на портале госуслуги можно одним из следующих способов:
Через МФЦ;
Обратившись в ближайший центр обслуживания;
Получив код подтверждения личности по почте заказным письмом;
Воспользовавшись электронной подписью или при помощи универсальной электронной карты (УЭК).
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